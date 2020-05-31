أسعار الدجاج في غزة اليوم الأحد 31/5/2020

تشهد أسعار الدجاج بعد انتهاء عيد الفطر المبارك انخفاضاً طفيفاً ، حيث جاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاربعاء 31/5/2020، على النحو التالي.

وبلغ سعر الدجاج وملحقاتها اليوم في اسواق قطاع غزة لتصل لـ10-11 شيقلاً فيما وصل كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 9 شيكلا.

وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأحد 31/5/2020 على النحو التالي :

1- كيلو الدجاج حي من 10-11 شيكل

2- كيلو استيكات 25 شيكل

3- دبوس الدجاج 14 شيكل

4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكل

7-كيلو جناح الدجاج 9 شيكل

8-كيلو الشيش 25 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخد: 14 شيكل

جناح: 8 شيكل