رابط فحص المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 5 - 2020

مع بداية كل شهر، يستعد المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار، للبحث عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020، باهتمام والذي يصادف مع بداية شهر يونيو المقبل.

وتفعل كل من وزارة التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار بعد إعلان السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي صرف المنحة القطرية 100 دولار عبر وسائل الإعلام.

واستفاد من المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية، حيث تم صرفها في 2/5/2020، وفق إجراءات احترازية ووقائية.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020، الذي يحظى باهتمام كبير لدى المواطنين خاصة المستفيدين منهم.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020

وقد جرى تسليم المساعدات القطرية لـ 100 ألف مستفيد وفق آليات محددة تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد_19).

يُشار إلى أن قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة منذ عام 2007.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 5 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية.