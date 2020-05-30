وصفة تحضير مشروب الكركديه المركز في البيت

مشروب الكركديه المركز، حيثُ يسعى الكثير من الناس لتوفير مشروب الكركديه في بيته؛ لما له من فوائد صحية عديدة على جسم الانسان، بمجرد تناوله كل يوم.

ويتميز مشروب الكركديه بطعمه اللذيذ، إضافة إلى سهولة تحضيره وعمله في البيت خلال دقائق معدودة، لذلك قررنا وضع مكونات وخطوات تحضير الكركديه في أسفل المقالة.

ولا تزال "وكالة فلسطين اليوم الاخباري" تقدم لحضراتكم تحضيرات للوجبات والحلويات والمشروبات مختلفة الأصناف، وفي هذا التقرير وفرّنا لكم خطوات عمل الكركديه المركز.

مقادير مشروب الكركديه :

6 أكواب كركديه

6 كوب ماء

1ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا سائلة

3 كوب سكر

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون طازج

طريقة تحضير مشروب الكركديه :

أولاً اضع الكركديه في وعاء واغمره بالماء طوال الليل، ثم اضع الكركديه في قدر، واضيف السكر واتركيه يغلي بهدوء لمدة 15 دقيقة، ثم اضيف عصير الليمون، صفي الكركديه.

ثانيًا: اضع العصير المركز في كاسات ورقية ثم ضعيه في الفريزر لمدة يوم كامل.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين اخرج المشروب من الكاسات ثم اضعه في أكياس نايلون، واحضر كاسات شفافة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة، اضع قطعة أو أكثر من الكركريه المركز، في ابريق الخلاط ثم اضيف الماء البارد، وبعدها شغل الخلاط ليختلط جيدا ثم صبه في الكاسات وقدميه.، وهيك يكون المشروب جاهز للتناول.

ملاحظة: لمشروب الكركديه المركز فوائد صحية لجسم الانسان، حيث يُحافظ على توازن درجة حرارة الجسم.