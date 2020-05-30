ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

السعودية تعلن استكمال التجهيزات لفتح 90 ألف مسجد يوم غدٍ الأحد     

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 23:03 - 30 مايو 2020
السعودية تعلن استكمال التجهيزات لفتح 90 ألف مسجد يوم غدٍ الأحد      السعودية تعلن استكمال التجهيزات لفتح 90 ألف مسجد يوم غدٍ الأحد     
جوال
مشاركة

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم السبت، أن الوزارة استكملت كافة التجهيزات لفتح أكثر من 90 ألف مسجد في مختلف مناطق المملكة، وذلك يوم غدٍ الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّها أتمت كافة الاستعدادات لفتح المساجد، منبةً إلى أن المساجد في مدينة مكة المكرمة مستثنية من ذلك.

وأوضحت أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم اتمت كافة الاستعدادات من تعقيم ونظافة وصيانة لكافة المساجد، للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها خطة إعلامية توعوية من الوباء، كما وضعت تعليمات للمصلين منها ارتداء الكمامات وغسل اليدين والاهتمام بالنظام العامة، حرصًا على سلامتهم.

وشهدت المملكة العربية السعودية موجة قوية من تفشي فيروس "كورونا" في كافة المناطق، ما أسفر عن إصابة أكثر من 83384 حالة ووفاة 480.

الأكثر مشاهدة

متعلقات