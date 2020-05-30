السعودية تعلن استكمال التجهيزات لفتح 90 ألف مسجد يوم غدٍ الأحد     

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم السبت، أن الوزارة استكملت كافة التجهيزات لفتح أكثر من 90 ألف مسجد في مختلف مناطق المملكة، وذلك يوم غدٍ الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّها أتمت كافة الاستعدادات لفتح المساجد، منبةً إلى أن المساجد في مدينة مكة المكرمة مستثنية من ذلك.

وأوضحت أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم اتمت كافة الاستعدادات من تعقيم ونظافة وصيانة لكافة المساجد، للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها خطة إعلامية توعوية من الوباء، كما وضعت تعليمات للمصلين منها ارتداء الكمامات وغسل اليدين والاهتمام بالنظام العامة، حرصًا على سلامتهم.

وشهدت المملكة العربية السعودية موجة قوية من تفشي فيروس "كورونا" في كافة المناطق، ما أسفر عن إصابة أكثر من 83384 حالة ووفاة 480.