طالع الشروط التي وضعتها السعودية على الدول لأداء مناسك الحج لهذا العام 2020

من المقرر أن تعلن المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، عن الإجراءات والضوابط والشروط الخاصة بقدوم حجاج بيت الله الحرام هذا العام 2020، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وحصده آلاف الضحايا.

ووفق وكالات إعلامية سعودية، فإن الرياض ستتخذ ضوابط احترازية لجميع الحجاج هذا العام 2020، حرصًا على سلامة الحجاج من الوباء، وتشمل إجبار الدولة المرسلة للحجاج إلى ضرورة إخضاعهم داخل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وع ارسال ملف طبي كامل لكل حاج، للتأكد من خلوهم من الامراض، وذلك قبل السفر إلى السعودية.

وتشمل أيضا الإجراءات الاحترازية والوقائية، فحص الأشخاص أصحاب الامراض المزمنة سواء ضغط أو سكر أو مرض مزمن، والتعامل معهم بمعاملة خاصة، ودعت الرياض الدول إلى تشديد الإجراءات عليهم قبل السفر إلى الحج.

وأوضحت وسائل الاعلام، أن من ضمن شروط المملكة السعودية لحجاج 2020، أن يترتب عليهم إجراء تحليل (بي سي أر) أو اتباع نظام معين آخر.

وأشارت إلى أن السعودية ستتجنب تحديد سن معين للحاج 2020، كون أغلبية الحجاج يساوي ويفوق سنهم عن 60 سنة.

وشهدت مكة المكرمة هذا العام 2020، إجراءات لم يسبق لها مثيل، مثل إغلاق الكعبة إضافة إلى منع العمرة والصلاة في صحن الكعبة، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وحث وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر، مارس الماضي، جميع المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال طاهر :"علينا أن ننتظر بخصوص أداء فريضة الحج 2020، حتى تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة كورونا".

وأضاف : أن الرياض طلبت من دول العالم التريث في عمل أي عقود؛ حتى تتضح الرؤية بخصوص الجائحة".

وأوضح أن المملكة مستعدة لخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى أن المملكة ردت مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرة عمرة ولم يتمكنوا من القدوم للمملكة.

ولفت إلى أن وزارة الحج والعمرة، تقدم الخدمة لـ 1200 معتمر بقوا في المملكة، بسبب توقف الرحلات الجوية.

وتبقى مسألة أداء فريضة الحج 2020، رهينة للإجراءات والضوابط والشروط التي ستتخذ بحق الحجاج ومدى نجاحها في تطبيق فريضة الحج، خشية من تفشي فيروس كورونا بين الحجاج، وتتحول إلى قنبلة بيولوجية.