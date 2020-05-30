موعد المنحة القطرية شهر مايو (5) 2020 والرابط المباشر لفحص أسماء المستفيدين

ينتظر آلاف الغزيين موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو لعام 2020 بفارغ الصبر، حيث يستفيد منها ما يزيد عن 100 أسرة في قطاع، ويبحثون عن رابط المنحة القطرية 100 دولار في كل شهر لفحص أسماءهم عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر مايو

وكشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن موعد المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو (5)، والتي انتظرها الغزيون طويلاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع، بفعل الحصار الإسرائيلي الظالم والمستمر.

وقالت المصادر، إن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي ستعلن يوم الخميس المقبل، على أن يتم الصرف يوم السبت المقبل.

الاحتلال يوافق على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

وأضافت أنَّ الاحتلال وافق على إدخال المنحة القطرية 100 دولار أمريكي إلى قطاع غزة، بعد أن تشدد نتيجة إطلاق العديد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 5

يشار إلى أن المنحة القطرية يتم صرفها شهريًا لحوالي 120 الف مستفيد من العاطلين عن العمل في قطاع غزة، ضمن آلية حددتها وزارة التنمية الاجتماعية وفق شروط محددة حسب عدد أفراد الأسرة والحالة الاقتصادية للمستفيد.

وتعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة بالسفير محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية، وبعدها يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، ثم يتم الصرف عبر فروع البريد المنتشرة في قطاه غزة.