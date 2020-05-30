نتنياهو يحذر من إعادة انتشار "كورونا" داخل الكيان وأجهزة فحص الحالات "عديمة الفائدة"

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، من احتمالية إعادة انتشار فيروس "كورونا" بين المستوطنين، إذا لم يتبعوا القواعد والإجراءات والضوابط في مواجهة تفشي "كورونا"، خلال الأيام المقبلة.

قال نتنياهو :"من الواضح أن وباء كورونا ليس وراءنا، طالما لم يتم العثور على لقاح ضده".

وأضاف انه من الضروري اتباع القواعد السلامية منها المحافظة على ترك المسافة بين الأشخاص وارتداء الكمامة، مشدّدًا أنه ذلك يشمله وأعضاء "الكنيست".

إلى جانب آخر، كشفت قناة "كان" العبرية"، أن أجهزة الفحص الخاصة في الكشف عن الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، التي اشترتها (إسرائيل) من الصين قبل شهر بعشرات ملايين الشواكل، اتضح أنها ليست عملية "عديمة الفائدة"، أي أنها لا تظهر النتيجة الصحيحة عن الحالة.

وأوضحت القناة، أن حكومة (إسرائيل) قد تعيد تلك الأجهزة إلى الصين، مشيرةً إلى أن هناك نقص في الكوادر المتخصصة في المختبرات يمنع الوصول إلى عدد الفحوصات التي التزمت الحكومة بالقيام بها.