لاعبو بايرن ميونيخ يوافقون على خفض رواتبهم بسب تبعيات أزمة كورونا

كشف رئيس نادي باير ميونيخ الألماني هربرت هاينر، اليوم السبت، أن لاعبو النادي قد وافقوا على خفض جديد لرواتبهم حتى نهاية موسم 2019-2020، في اعقاب إغلاق مباريات الدوري، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس نادي بايرن ميونيخ متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، ان اللاعبين وافقوا للمرة الثانية على خفض رواتبهم بعد نيسان/أبريل الماضي.

ولفت إلى أن اللاعبين لجأوا إلى ذلك لمساعدة النادي في مواجهة التبعات المالية جراء التوقف الطويل للمباريات، بسبب الوباء، في حين لم يكشف "هاينز" عن نسبة الخفض الجديدة.

يشار إلى أن منافسات البوندسليغا اعادت في 16 مايو الحالي دون جمهور، بعد توقف المباريات في مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس.

وبقيّ النادي ميونيخ متصدر الدوري الألماني، حيثُ خاص هذا الموسم 28 مباراة من أصل 34، علمًا أن المباراة النهائية ستعقد في تاريخ 4 تموز المقبل.