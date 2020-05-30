ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مصر

سجلت مصر، اليوم السبت، 1367 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 34 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والاسكان المصرية، عن ارتفاع حالات الشفاء إلى 5693 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 6456 حالة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيا.

وأضاف مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.

وأفاد بأن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في مصر 23449 حالة، من بينهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.