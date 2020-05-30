أرقام جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم

رصت العديد من الدول العربية والعالمية، اليوم السبت، إصابات وحالات وفيات جديدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما يبقى خطر الوباء قائمًا، بسبب عدم توصل الدول إلى لقاح ضد المرض.

وأعنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 3 حالات لقادمين من الخارج وحالة واحدة لمخالط مصاب في إربد.

وأوضحت أن عدد الإصابات في المملكة لقد بلغ 730 إصابة، وتعافى 507، وتوفى 9 أشخاص جراء الوباء.

أما في البحرين، فقد سجلت 53 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 15 حالة إضافية من المرض.

وبلغ إجمالي إصابات "كورونا" في البحرين، قد بلغت 4914 منها 4904 "مستقرة" و 10 تحت العناية وفق وزارة الصحة البحرينية.

وفي السياق، أعلنت الصحة السعودية، وفاة 22 شخصًا و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وارتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا في المملكة حتى الان، إلى ٨٣٬٣٨٤، وتماثل الشفاء ٥٨٬٨٨٣، ووفاة ٤٨٠.

وأفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1076.

وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى ١٠٬٤٢٣.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 57 وفاة و2282 إصابة جديدة بالفيروس، في حين قررت طهران تخفيف القيود القاسية للعزل، وفتح المساجد في العديد من المدن، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات السلامية من كورونا.

أما في دول جنوب شرق آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25773.

في حين، رصدت وزارة الصحة الأفغانية، 11 وفاة و866 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي قارة أوروبا، سجلت السلطات الإسبانية، أربعة وفيات جراء كورونا في أدنى حصيلة يومية، كما أن وزارة الصحة البلجيكية، أعلنت تسجيل 23 وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتجاوز تعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، عتبة ستة ملايين إصابة، وتعافى مليوني و700 ألف حالة، فيما بلف مجموع الوفيات 368.740، حتى الآن، وفق أحدث إحصائية عن آخر المستجدات لفيروس كورونا في العالم.