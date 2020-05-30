أقوى إشارة - تردد روتانا كيدز 2020 الجديد

أقوى اشارة تردد روتانا kids 2020، والتي تعتبر من القنوات التي أثبتت جدارتها في جذب المشاهدين، لتنوع برامجها والفيديوهات التي تقدمها للمشاهدين، إلى جانب انها تعمل مجانا بدون تشفير على النايل سات وعرب سات، وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة روتانا كيدز.

اضبط تردد روتانا كيدز 2020

وتمتاز قناة روتانا كيدز بالجودة العالية HD والصوت والصورة الشديدة، في الوضوح، كما تعرض قناة روتانا كيدز برامجها بشكل مجاني طوال اليوم كما أن خبرة روتانا وسجلها الطويل وقصص نجاحها تعطيها ميزة على أي منافس آخر، مما يجعلها علامة تجارية ترفيهية ثابتة في العالم العربي.

وتقول القناة، إن الترفيه للأطفال هو سوق غير مستغل، مما يقدم لروتانا فرصة فريدة لإدراك وإثبات مرة أخرى المعايير العالية التي يمكن أن تقدمها في عالم الترفيه.

تردد روتانا أطفال kids 2020

اسم القناة روتانا أطفال

القمر الصناعي نايل سات / عرب

التردد 11296

معدل الترميز 27500

الاستقطاب 3/4 أفقي

وإلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول تردد قناة روتانا كيدز kids 2020، والتي تعتبر من أهم القنوات الخاصة بالأطفال ولها متابعين يشاهدونها بشكل يومي، لما تتضمنه من برامج وفيديوهات رائعة ومميزة.