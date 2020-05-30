قوات الاحتلال تكسر ساق مواطن فلسطيني في جنين

أصيب عامل فلسطين بكسر في الساق، اليوم السبت، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن المواطن محمد عيسى تعرض لكسر في الساق، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه في قرية عانين، مشيرةً إلى أن طواقم الهلال نقلت المصاب إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وشهدت قرية عانين في جنين والقريبة من الجدار العنصري في الآونة الأخيرة، تصعيدًا كبيرًا مع قوات الاحتلال، فيما تطلق الأخيرة على الشبان الفلسطينيين الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب.