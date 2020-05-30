اليك طريقة عمل بيتزا مثل المطاعم، وهذه ابرز مكونات البيتزا

طريقة عمل بيتزا في البيت، إليك أهم خطوات طريقة عمل بيتزا مثل بيتزا المطاعم، حيثُ تسعى كل رب منزل أن تتعرف على مكونات البيتزا للعمل بها في البيت.

وتعتبر طريقة عمل بيتزا في البيت مثل المطاعم بسيطة ولا تحتاج لعناء كبير، وك ما هو عليك أن تتبعي الخطوات ومكونات البيتزا لتصنعيها بيديك، وبطعم لذيذ.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يواصل تقديم لحضراتكم طرق تحضير الوجبات والحلويات المتنوعة والمختلفة، كما نقدم لكم أبرز مكونات وخطوات البيتزا من أجل صناعة بيتزا في البيت.

مكونات وجبة البيتزا:

وفي هذا التقرير لقد وفرنا لكم، أهم مكونات عمل البيتزا، وهي على النحو التالي:

للصلصة:

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ملعقه كبيرة بصل مبشور

3 حصوص ثوم

6 حبات طماطم مقشرة

رشة ملح

فلفل أسود

أوريغانو

معجون طماطم

للعجين:

6 كوب دقيق

1 1/2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة ملح

رشة سمسم

1/4 كوب زيت زيتون

3 كوب حليب سائل

للحشوة:

فطر

فلفل رومي

زيتون

جبن موزوريلا

خطوات عمل بيتزا في البيت:

أولاً: في بادئ الامر، (طريقة تحضير العجينة) وعليك خلط المكونات الجافة مع بعض ثم نضيف الحليب بالتدريج مع العجن المستمر مدة ربع ساعة حتى تتكون عندنا عجينة متماسكة ولكن طرية باليد، ثم نكور العجينة ونضعها بوعاء زجاجي مدهون بالقليل من الزيت ونغطيها بنايلون ونتركها تتخمر مدة ساعة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، وبعد الانتهاء من التخمير اخرج العجينة من الوعاء بدون عجن ( نهبط العجينة بواسطة اللم من الأطراف إلى المنتصف حتى تنزل العجينة).

رابعًا: قومي بتحضر صلصة البيتزا. في كسروله على النار، قلبي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة بصل مبشور. أضيفي ثلاثة حصوص ثوم وست حبات طماطم مقشرة ومقطعة مع رشة ملح، فلفل أسود وأوريغانو. اتركي المزيج على النار لساعه، ثم اطحنيه وأضيفي معجون طماطم لتعديل اللون.

خامسًا: وفي الخطوة الخامسة قومي بفرد العجينة وادهنيها بالقليل من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة. ضعي عليها أيّة مكونات تريدينها كالفطر، الفلفل الرومي والزيتون، ثم أدخلي العجينة إلى فرن محمى حتى تستوي ثلاثة ارباع استواء. أخرجيها ورشي عليها جبنة الموزاريلا والبارميزان.

سادسًا: وفي الخطوة الأخيرة أعيدي العجينة للفرن مرة ثانية واتركيها حتى تنضج تمامًا. بعدها، أخرجيها، قطعيها وقدميها .ويهذا قد أصبحت البيتزا جاهزة للتناول، ويمكن تقديمها للعائلة والأصدقاء.