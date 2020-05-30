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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:51 - 30 مايو 2020
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أفاد وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 17,012 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأوضحت الصحة أن من بين المصابين 36 بحالة خطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 284 حالة.

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