ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أفاد وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 17,012 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأوضحت الصحة أن من بين المصابين 36 بحالة خطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 284 حالة.