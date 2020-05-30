مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل وينفذون عمليات عنف وعربدة

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، بان عشرات المستوطنين اقتحموا أسواق واحياء بالبلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال.

وحسب المصادر، فقد قام عشرات المستوطنين المسلحين بعمليات عنف وعربدة في أسواق البلدة القديمة من المدينة، وتجولوا في سوق اللبن، وقصبة السوق، وعين العسكر، وبثوا حالة من الرعب في صفوف اطفال المنطقة وعملوا على استفزاز التجار وحاولفوا الاعتداء على بعضهم على مرأى من جنود الاحتلال الذين عملوا على حمايتهم.

يشار إلى أن رواد البلدة القديمة وسكانها يعانون جراء نصب الاحتلال حواجزه العسكرية الدائمة على مداخل البلدة، واخضاعهم للتفتيش، والتدقيق في هوياتهم.

وصادق وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" السابق نفتالي بينيت، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمَكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلا عن إقامة مصعد لهم.

وعلى إثر ذلك، منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح، ومنعت رفع الآذان لعدد من الأوقات ومئات المصلين من الدخول الى الحرم خلال الاسبوع الماضي.