التجمع الإعلامي يشيد بحملات إلغاء الإعجاب لصفحات الإسرائيلية على مواقع التواصل

أشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم السبت، بحملات إلغاء الإعجاب والمتابعة للصفحات الاسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعبر عن حالة الوعي الكبير الذي يتمتع به أبناء شعبنا بكافة فئاته.

وشدّد التجمع، على ضرورة استمرار الحملة الواعدة والمتصاعدة بإلغاء الاعجاب والمتابعة لصفحة ما يسمى (المنسق).

ودعا الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والنشطاء إلى تصعيد حملات التوعية الهادفة إلى وقف وصول المحتوى الصهيوني للمتابع الفلسطيني والعربي، وتحييده ومحاربته، وكشف مخاطره على الواقع الفلسطيني.

كما ودعا التجمع، جميع النشطاء والاعلاميون العرب إلى إلغاء الاعجاب بصفحة الناطق باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي"، والصفحات الشبيهة، والعمل على نشر التوعية لدى المتابع العربي بخطورة متابعة هذه الصفحات المسمومة.

وكان نشطاء فلسطينيون، قد دعوا اليوم، كافة رواد مواقع التواصل إلى إلغاء زر الاعجاب على صفحة المنسق الإسرائيلي على الفيسبوك بعنوان (يا عندي يا عند المنسق)، فيما لاقت الحملة قبولاً كبيرًا بين الفلسطينيين.