10 دقائق لعمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن في البيت

طريقة عمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن، ولقد وضعنا لربات البيوت طريقة عمل العوامة المقرمشة في البيت، دون أي عناء أو مشقة، كما وتُعد عمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن، من ألذ الحلويات الشهيرة، نظرًا لطعمها اللذيذ ورائحتها النافذة.

ويبقى "موقع فلسطين اليوم الإخبارية" يقدم لحضراتكم المزيد من عمل الوجبات والحلويات المتنوعة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل حلويات العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن.

مكونات العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن:

إليك مقادير العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن:

كوبين من الدقيق.

علبة قشدة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

كوبان من القطر.

مكعبات من الجبن.

زيت للقلي.

ملعقتين صغيرتين من الباكينج بود.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

طريقة عمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن:

إليك طريقة عمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن، وما عليك سوى تتبع تلك الخطوات:

الخطوة الأولى اخلطي الدقيق مع الخميرة والبيكنج باودر والماء والقشدة السائلة إلى أن تصبح عجينة متماسكة وتترك لمدة 15 دقيقة، ثم يتم عمل كرات صغيرة من العجينة، وبعدها قومي بحشوها بالجبن ثم تضاف الى زيت القلي المغلي حتى يصبح لونها ذهبي.

وفي الخطوة الأخيرة، أضيفي العوامة إلى القطر ثم توضع في صحن التقديم ويتم تزيينها حسب الرغبة، وبهذا تكوني قد حصلتي على العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن.

إليك القيمة الغذائية للعوامة :

وتعتبر القيمة الغذائية للعوامة من الحلويات ذات السعرات الحرارية، حيثُ تحتوي الحصة الواحدة للعوامة (120 غم تقريبا) على الآتي:

450 سعرة حرارية.

2 غم من الدهون.

4 غم من الكوليسترول.

99 غم من الكربوهيدرات.

10 غم من البروتين.

1 غم من الدهون المشبعة.

كما وينصح خبراء التغذية الأشخاص أصحاب الامراض المزمنة منها السكري والضغط بتناول كميات محدودة من العوامة، حرصًا على سلامة صحتهم.

وننوه في هذا المقال إلى أن مدة تحضير العوامة بالقشدة أو الجبن، لا تستغرق الـ 10 دقائق.