إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مدنية جنين شمال الضفة المحتلة.

وذكر الهلال الاحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أصابت شاب عقب قنصه بشكل مباشر، قرب الجدار الفاصل في طريق أم الفحم في جنين، مشيرةً إلى أنّه تم نقل الشاب إلى المستشفى.

إلى جانب آخر، أصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق من الغاز المسيل للدموع، جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وتتعمد قوات الاحتلال الاسرائيلية إطلاق الرصاص الحي اتجاه الشبان الفلسطينين، خاصة عند الحواجز العسكرية والجدار العنصري في الضفة المحتلة، دون أي سبب يذكر.