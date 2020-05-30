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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من الخليل وجنين

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 18:41 - 30 مايو 2020
سجن (تعبيرية) سجن (تعبيرية)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة شبان من مدينة الخليل وجنين بالضفة المحتلة، وذلك بعد اقتحام منزليهما في البلدة القديمة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين وهما محمود نهاد جابر (16 عامًا)، ومهند النتشة (17 عامًا)، إلى جهة غير معلومة.

إلى جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين وهمت محمد عماد صعابنة ومحمد أمجد شيباني، من بلدتي عرابة وفحمة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال عشرات الفلسطينيين في كافة انحاء الضفة المحتلة، وزجهم داخل السجون التي تفتقر لأدنى متطلبات المعيشية والصحية، دون أي سبب يذكر.

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