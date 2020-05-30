فيديو سناب شات الكويت ريم الشمري تهاجم المصريين

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجمة سناب شات الكويتي ريم الشمري تهاجم فيه بشكل عنيف المصريين.

ووصفت الشمري المصريين في مقطع الفيديو المتداول بأنهم مجرد "خدامين ومأجورين" في بلادها.

وقالت: "إن الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وليست للمصريين، لأنهم مجرد أشخاص مأجورين لخدمة الكويتيين، "ونعطيكم راتبا لخدمتنا نحن الكويتيين".

وشدّدت الشمري على أن العمالة المصرية بالكويت ليست شريكة لها في وطنها، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم، مؤكدة أن أسوأ جالية ببلادها هم المصريون، وفق قولها.

واستطردت قائلة إن "العيب على حكومة الكويت ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع".

وتابعت: "يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا.. إحنا ما نبي (لا نريد) الجالية المصرية عندنا".

ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان، وأيضًا الإعلامية الكويتية نادية المراغي.