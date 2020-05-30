تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا في الجالية الفلسطينية في العالم

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت 4 حالات وفاة واصابة 29 من جاليتنا في دول العالم بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وارتفع عدد الوفيات في صفوف جاليتنا إلى 106 فيما عدد الإصابات بلغ 1750 إصابة.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم السبت، أنها سجلت حالتي وفاة في قطر، ووفاة في أميركا، ووفاة في السعودية".

وأشارت إلى أنها سجلت إصابة 18 فلسطينيًا في قطر، و5 إصابات في أميركا، و6 إصابات لأطباء في البرازيل، و934 حالة تعافي (81 في قطر، 3 في أميركا) في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل حالتي وفاة لكل من المواطنة الهام محمد صلاح أبو جهل 49 عاما، والمواطن فرحان احمد دلول 84 عاما، فيما سجلت 18 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 4276 منها في العناية المركزة، وتم تسجيل 81 حالة تعافي جديدة ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 171 حالة.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن وائل إبراهيم موسى أبو عاقلة (55 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة إلى 53 وفاة، وتسجيل 5 إصابات: 2 في أوهايو، و1 في ميتشغن، و1 في نيوجيرسي، و1 كنتاكي ليصبح عدد الإصابات 786 اصابة، وتم تسجيل 3 حالات تعافي جديدة بحيث يرتفع عدد حالات التعافي إلى 303.

وأوضحت سفارة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديد بصفوف الجالية للمواطن غسان عجوة (64 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 13، فيما لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 41، ويبقى عدد حالات التعافي 7.

وأفادت السفارة لدى البرازيل بتسجيل 6 إصابات جديدة لأطباء من أبناء الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 35، ويبقى عدد حالات التعافي 19 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لتبقى حالة الوفاة السابقة في صفوف الجالية في البرازيل.