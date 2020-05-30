موعد صرف المنحة: رابط فحص المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 5 - 2020

كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" عن موعد المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو (5)، والتي انتظرها الغزيون طويلاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع، بفعل الحصار الإسرائيلي الظالم والمستمر.

وأوضحت المصادر أنَّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي ستعلن يوم الخميس المقبل، على أن يتم الصرف يوم السبت المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال المنحة القطرية 100 دولار أمريكي إلى قطاع غزة، بعد أن تشدد نتيجة إطلاق العديد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وجرت العادة أن تعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية، وبعدها يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، وبعدها يتم الصرف عبر فروع البريد المختلفة.

وتصرف المنحة القطرية لحوالي 120 الف مستفيد من العاطلين عن العمل في قطاع غزة.