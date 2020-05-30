سيدة مغربية ترتكب جريمة بشعة بحق طفليها بهذه الطريقة

أقدمت سيدة مغربية على ارتكاب جريمة بشعة في بيت والدها بحق طفليها اللذان أنجبتهما بطريقة غير شرعية في إقليم تازة بالمملكة المغربية.

وتصدرت الجريمة منصات التواصل الاجتماعي خاصة في المغرب لمعرفة تفاصيل ارتكاب سيدة مغربية جريمة بشعة بحق طفليها في منزلها والدها.

وفي التفاصيل نشرت العديد من وسائل الاعلام المغربية مستندة على مصادرها الخاصة بان السيدة قامت بخنق طفلها البالغ من العمر عامين حتى الموت، قبل أن تقدم على ذبح طفلها البكر البالغ 4 سنوات بالسكين.

والسيدة التي تبلغ تجاوزت الـ40 عامًا هددت العائلة بالانتحار وذبح نفسها بعد ان ارتكبت جريمة بحق طفليها وذلك باستعمال المنجل.

سيدة مغربية ترتكب جريمة بشعة بحق طفليها

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن رجال الدرك (الشرطة المغربية) تمكنت من منع السيدة المغربية من قتل نفسها حيث أنها خلصتها من الآلة الحادة التي استخدمتها لتنفيذ جريمتها البشعة.

وتمكن رجال الدرك الملكي من اعتقال السيدة المغربية بعد اقترافها هذه الجريمة ووضعتها رهن تدابير الحراسة المشددة، وبدء التحقيقات للوقوف على حيثيات الجريمة.

ووفقًا لبعض المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام المغربية فإن السيدة أقدمت على ارتكاب جريمتها بحق طفليها بعد دفعها من طرف أفراد من عائلتها لارتكاب الجريمة.

وبينت المصادر إلى أن المعنية بالأمر تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية نتيجة وضعيتها كأم عزباء".