اشتية يحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

حدد رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية مساء اليوم السبت، موعد اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وقال اشتية في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك: "إن موعد نتائج الثانوية العامة سيكون في أوائل شهر يوليو/تموز المقبل"

وأضاف اشتية: "امتحانات الثانوية العامة توحد شعبنا في كل أماكن وجوده في الوطن والشتات".

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة

وفي ذات السياق أكد اشتية، أنه تم عقد الامتحانات في موعدها ضمن أعلى إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وأمضى يقول: "فلسطين هي الدولة العربية الأولى في ذلك، كي نحافظ على مصداقية هذه الشهادة ولأن الفلسطيني إذا كان يفخر بشيء فهو يفخر بعلمه وشهادته وحسن أدائه".