"الاقتصاد" تصدر توضيحاً مهماً بشأن مصانع الشيبس في غزة

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن جميع منتجات مصانع الشيبس في القطاع غزة، حسب المواصفات الفلسطينية، جاء ذلك في تعقيب الوزارة على بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي أن طواقم الوزارة ومباحث التموين ووزارة الصحة، تابعت منذ اللحظة الأولى شكوى والد طفل اشترى شيبس من أحد المحال التجارية في شمال القطاع، وحصلت معه مضاعفات صحية بعد تناوله الشيبس، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وتشكيل لجنة تحقيق، وننتظر النتائج النهائية لعمل وتقرير اللجنة.

وأشارت إلى أن طواقم الوزارة، توجهت منذ اللحظة الأولى للمحل الذي اشترى منه الطفل الشيبس، وفحصت عينات منه، وتبين أن تاريخ الإنتاج هو 15/4/2020، وتم فتح أكياس من المنتج، وتبين سلامتها جميعاً، كما وأكد صاحب المحل عدم وجود شكوى من نوعية هذا الشيبس من قبل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن طواقم الوزارة، توجهت إلى المصنع المحلي، وعاينت خطوط الانتاج والمواد الخام وعينات من المنتج، وكانت النتائج جيدة، ولم تظهر أي مشكلة.

ولفت البيان إلى أن الطفل غادر المستشفى بعد ربع ساعة من تلقيه العلاج.

وأكدت الوزارة، أن صحة المواطن خط أحمر، وأن كل الجهد المبذول من طواقم التفتيش على جميع المصانع الغذائية أو الأسواق الشعبية، إنما هو للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، مشددة على أنها لن تتوالى في اتخاذ أي إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وطمأنت الوزارة المواطنين في قطاع غزة، بأن منتجات مصانع الشيبس جيدة وسليمة ولا داعي للقلق، داعية إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، ومحاولة النيل من منتجاتنا الوطنية والمحلية.