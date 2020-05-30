الولايات المتحدة قد ترسل عسكريين إلى تونس "بسبب روسيا"

أعلنت القيادة الأمريكية بأفريقيا (أفريكوم) في بيان أن الولايات المتحدة قد ترسل لواءًا مساعدًا من العسكريين إلى تونس، مدعية أن ذلك تم بسبب روسيا التي تلومها على التدخل في شؤون المنطقة.

أفادت القيادة أن رئيسها، الجنرال ستيفين تاونسند، تحدث في اليوم السابق مع وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي.

وقال تاونسند في هذا الصدد "مع استمرار روسيا في تأجيج نيران الصراع الليبي، فإن مسألة الأمن الإقليمية في شمال أفريقيا تقلق بشكل متزايد. نحن ندرس طرقًا جديدة للرد على التهديدات للأمن العام، بما في ذلك استخدام لواء المساعدة الأمنية".

يتم استخدام هذا النوع من اللواءات الأمريكية مع عدد مختلف من الأفراد العسكريين لتدريب وتجهيز العسكريين من البلدان الشريكة على أراضيها.

كما أعرب تاونسند عن أسفه لأن شركاء الولايات المتحدة في أفريقيا "محاصرون من قبل شخصيات خبيثة وشبكات إرهابية".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا في السابق بالتدخل في الشؤون الليبية من خلال دعم قوات خليفة حفتر، ونفت روسيا مزاعم التدخل وأكدت أنها مهتمة بتسوية الوضع في ليبيا.