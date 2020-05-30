تردد جميع قنوات ام بي سي mbc 2020 الجديدة

تزودك تلك المقالة بمعلومات مهمة عن جميع قنوان ام بي سي MBC، كما أنها تزودك بتردد جميع قنوات MBC المعتمدة والمحدثة لعام 2020"|||| استطاع مجموعة قنوات ام بي سي MBC ان تجذب الجمهور الرمضاني بشكلٍ كبير، نظراً للمحتوى المنوع والترفيهي الذي تقدم ام بي سي MBC في شهر رمضان المبارك 2020، وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين عن تردد ام بي سي MBC، وذلك ليتمتعوا بمشاهدة العديد من البرامج والمسلسلات والفقرات الفنية المختلفة.

ويهتم المشاهدون بالبحث عن تردد ام بي سي MBC، نظراً للتغير الذي يحصل بين الفينة والأخرى على قنوات ام بي سي، ومن الضروري جداً تحديث الترددات للتمكن من مشاهدة القنوات.

فيما يلي سنستعرض مع حضرتكم باقة تردد قناة ام بي سي MBC وهي:

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc تردد قناة ام بي سي Mbc مصر تردد قناة ام بي سي MBC 2 تردد قناة ام بي سي برو سبورت تردد قناة ام بي سي mbc 3 تردد قناة ام بي سي mbc دراما تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq تردد قناة ام بي سي اكشن تردد قناة ام بي سي 1 mbc تردد قناة ام بي سي 4 mbc تردد قناة ام بي سي 5 mbc تردد قناة ام بي سي ماكس mbc

تردد قناة ام بي سي 1 mbc

تعتبر قناةام بي سي 1 mbc من أكثر قنوات ام بي سي تنوعاً، إذ تقدم القناة الاولى من ام بي سي العديد من المسلسلات والافلام العربية المختلفة، إلى جانب البرامج، وتتميز القناة بعدد المسلسلات والافلام الحصرية، ونرفق لكم تردد قناة ام بي سي 1.

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي 2 mbc

قناة ام بي سي 2 mbc من أكثر القنوات العربية مشاهدة، كونها تعرض برامج وافلام اجنبية حصرية، ومترجمة، كما أن الأفلام التي تقدمها قناة ام بي سي 2 mbc ، تعرض بتقنية الـ HD، وهي من القنوات المختصة في بث الأفلام المتنوعة وخاصة أفلام الأكشن والجريمة والتحقيق حيث تميزت قناة ام بي سي 2 بعرضها أفلام جديدة وحاصلة على جوائز أوسكار وجوائز عالمية في الأفلام حيث قمنا بتوفير لكم تردد قناة ام بي سي 2 الجديد.

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

تردد القناة على النايل سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي MBC3

قناة ام بي سي MBC3 هي إحدى قنوات ام بي سي المختصة بعرض محتوى يناسب الأطفال، إذ تحرص القناة على تقديم أفلام ومسلسلات كارتون تتناسب مع اعمار الأطفال، وتعتبر قناة ام بي سي 3 أحدى قنوات شبكة ام بي سي العربية المملوكة من قبل السعودية حيث مهمة قناة ام بي سي 3 بث برامج تعليمية وتربوية وثقيفية وترفيهية ومسلسلات كرتون وأنمي جديدة ومسلسلات درامية وأفلام كرتون وأفلام خاصة بالأطفال جميعها تختص في فئة الأطفال حيث حصلت قناة ام بي سي 3 على نسب عالية من المشاهدات حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 3 الجديد لعام 2020.

تردد قناة MBC3

تردد القناة علي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد القناة على العربسات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

ام بي سي 4 mbc من القنوات التي خصصتها المجموعة السعودية لتناقش القضايا الاجتماعية، كما أنها تعرض العديد من الفقرات والمسلسلات والأفلام الاجتماعية، واستطاعت القناة ان تجذب أعداداً كبيراً من الجمهور العربي، خاصة من فئة النساء.

تعتبر قناة ام بي سي 4 من القنوات الاجتماعية التي تعد من أحدى قنوات شبكة قنوات ام بي سي العربية حيث تتميز قناة ام بي سي 4 ببث برامج تعليمية ومسابقات عربية وبرامج المسابقات العالمية وكذلك برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية والعديد من المسلسلات التي تبث في رمضان ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 4 الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

تعتبر قناة ام بي سي ماكس MBC MAX من القنوات المخصصة في مجموعة ام بي سي لعرض الأفلام الأجنبية الحصرية، خاصة تلك الأفلام المتعلقة بالدراما، ونرفق لكم تردد قناة ام بي سي ماكس MBC MAX.

تردد القناة على النايلسات

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تميزت قناة ام بي سي اكشن MBC بعرض الكثير من الأفلام الأجنبية القائمة على الاثارة والحرب والاكشن والمغامرات والتحديات، ونرفق لكم تردد قناة ام بي سي اكشن MBC.

تردد القناة على العرب سات

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد القناة على النايل سات

هو 11476(v)

تردد قناة ام بي سي دراما

تهدف قناة ام بي سي دراما لعرض المسلسلات العربية المختلفة، كما أنها تركز في محتواها على الدراما المصرية والخليجية، كما أنها تقدم العديد من المسلسلات التركية والهندية المدبلجة.

التردد على النايل سات

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc 5

تعتبر قناة ام بي سي 5 MBC أبزز أحدى القنوات التي انطلقت جديد ضمن شبكة قنوات ام بي سي حيث تميزت قناة ام بي سي 5 بالبحث عليها بشكل كبير نظرا لتميزها عن باقي حقبة قنوات ام بي سي حيث نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي 5 الجديد.

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

قناة ام بي سي بوليود mbc :

تعتبر قناة ام بي سي بوليود من القنوات المتخصصة في بث المسلسلات الهندية والأفلام الهندية الجديدة حيث حصلت القناة على بحث كبير على تردد قناة ام بي سي بوليود حيث تعد من أحدى قنوات شبكة ام بي سي حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد لعام 2020.

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

التردد على النايل سات هو 11938

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports

تعتبر قناة ام بي سي برو سبورت احدى قنوات شبكة ام بي سي في الوطن العربي حيث تقدم برامج رياضية وهي عبارة عن قناة متخصصة في الرياضة وخاصة نقل المباريات في المملكة العربية السعودية وتهتم ببث المباريات والتعقيب والتعليق عليها حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي برو سبورت الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports

على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

قناة ام بي سي العراق MBC :

تعتبر قناة ام بي سي العراق من القنوات المتخصصة في نقل كل ما يخص في دولة العراق حيث تميزت القناة بمتابعة واهتمام العراقيين حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي العراق الجديد لمتابعة كافة المسلسلات والبرامج والأخبار والأحداث التي تنقل على قناة ام بي سي العراق.

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

قناة ام بي سي العراق MBC من القنوات المخصصة للقضايا والبرامج والمسلسلات والافلام العراقية، واليكم تردد قناة قناة ام بي سي العراق MBC.

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

قناة ام بي سي مصر MBC

قناة إم بي سي مصر MBC تعرض مسلسلات رمضان

تعرض قناة إم بي سي مصر MBC Masr من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات العديد من المسلسلات القوية عبر شاشتها، وذلك خلال شهر رمضان القادم من العام الميلادي 2020 الجاري، ومن المقرر أن يأتي شهر رمضان الكريم من العام الهجري 1441 خلال شهر أبريل الجاري 2020، وستقوم قناة إم بي سي مصر بعرض باقة قوية من أقوى باقات المسلسلات الرمضانية الجميلة،حيث ستقوم بعرض مسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني ويعاونها النجم أحمد داود ومعه إنجي المقدم والنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، وعودة قوية للنجم الكبير محمود قابيل، ويأتي المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، كما ستعرض القناة مسلسل سكر زيادة للنجمة نبيلة عبيد ومعها نادية الجندي ومعهم هالة فاخر في عودة للنجوم الكبار.

تردد قناة ام بي سي مصر MBC :