مهجة القدس تنعى والدة الإستشهادي المجاهد هشام حمد

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى عائلة حمد الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى ، وداد إسماعيل حمدان حمد(أم مروان) ، والدة الإستشهادي : "هشام إسماعيل عبد الرحمن حمد"

وبينت الى ان والدة الاستشهادي وافتها المنية صباح اليوم السبت 07 شوال 1441هـ الموافق 30/05/2020م، بمنطقة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، عن عمر يناهز (83) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الإستشهادي المجاهد هشام حمد أحد مجاهدي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ القوى الإسلامية المجاهدة (قسم) آنذاك، نفذ عملية إستشهادية بتاريخ 11/11/1994م حيث تقدم الشهيد بدراجته الهوائية متزنراً بالمتفجرات والعبوات الناسفة ومقتحماً تجمعاً عسكرياً للعدو الصهيوني بالقرب من مفترق البوليس الحربي في وسط قطاع غزة قرب مستوطنة نتساريم الصهيونية، أسفر ذلك عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة ستة إصابات بالغة الخطورة حسب اعتراف راديو العدو في حينه.

وجاءت عمليته الاستشهادية رداً على إغتيال الشهيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين هاني عابد.