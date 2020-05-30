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الجرائم صمة عار تلطخ وجوه المتآمرين والمطبعين

الجهاد الإسلامي: اٍرهاب الاحتلال بحق شعبنا سيزيدنا تصميماً على مواصلة المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:50 - 30 مايو 2020
حركة الجهاد حركة الجهاد
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أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم السبت 30/5/2020، الاٍرهاب الصهيوني المتصاعد لن يدفع شعبنا للاستسلام بل يزيد من عزمنا وتصميمنا على مواصلة المقاومة والجهاد والتصدي لهذا العدوان المستعر بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اعدمت بدمٍ بارد الشاب المقدسي "إياد الحلاق"وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عند باب الأسباط في القدس المحتلة .

واعتبرت الحركة ان الجرائم "الإسرائيلية" ستبقى وصمة عار تلطخ وجوه المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين ، ولعنةً تطارد الاحتلال وتلاحقه في كل مكان ، فشعبنا ومقاومتنا لن تدع هذه الدماء تذهب هدرا .

ونعت حركة الجهاد شهداء الارهاب الصهيوني الذين جرى إعدامهم بدم بارد والذين كان آخرهم الشاب المقدسي/ إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة من حي وادي الجوز في القدس المحتلة. وقد أعدمه مجرمو شرطة الاحتلال عند باب الأسباط في القدس المحتلة.

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