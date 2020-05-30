خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم السبت 30 مايو/أيار، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية والداخل المحتلين أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

➖ الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (40 عامًا) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 27 عامًا، قضى منه 15 عاماً بعد اعتقاله عام 2005.

➖ الأسير عامر زياد محمد حمد (32 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 19 عامًا، قضى منه 14 عاماً بعد اعتقاله عام 2006.

➖ الأسير خالد محمد جمال محمد العناتي (42 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

➖ الأسير علاء سمير محمد عكوبة من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عاماً، قضى منه عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.

➖ الأسير أحمد إحسان علي الشنا (27 عامًا) من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في السجون.