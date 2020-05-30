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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:31 - 30 مايو 2020
صحفيون معتقلون صحفيون معتقلون
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يدخل اليوم السبت 30 مايو/أيار، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية والداخل المحتلين أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (40 عامًا) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 27 عامًا، قضى منه 15 عاماً بعد اعتقاله عام 2005.

الأسير عامر زياد محمد حمد (32 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 19 عامًا، قضى منه 14 عاماً بعد اعتقاله عام 2006.

الأسير خالد محمد جمال محمد العناتي (42 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير علاء سمير محمد عكوبة من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عاماً، قضى منه عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.

الأسير أحمد إحسان علي الشنا (27 عامًا) من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

 

 

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