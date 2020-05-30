الرابطة تستقبل طلبة التوجيهي خلال دخولهم لقاعات الامتحانات

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طلبة الثانوية العامة أثناء دخولهم لقاعات الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2020م وذلك صباح اليوم في جميع مدارس قطاع غزة.

ويأتي هذا النشاط ضمن حملة نجاحك بهمنا والتي أطلقتها الرابطة الإسلامية دعماً وإسناداً لطلبة الثانوية العامة وتقديم لهم الخدمات التعليمية اللازمة لهم في ظل جائحة كورونا، وتم خلال الاستقبال تقديم خدمات لوجستية للطلبة وتشمل: (أقلام ومعقمات وزجاجة مياه وأدعية وجدول الامتحانات النهائية).

وأكد مسؤول ملف المدارس في الرابطة الإسلامية – قطاع غزة جلال بصل على أهمية هذه الحملات والأنشطة التي تقدم الخدمات للطالب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا التي نسأل الله أن يخرجنا منها سالمين، وخلال الاستقبال أكد أنه تم أخذ أقصى التدابير اللازمة وإجراءات السلامة الصحية خلال التوزيع.

وتمنى بصل، لطلبة الثانوية العامة التوفيق والنجاح والرقي في المراحل التعليمية القادمة، معرباً عن أمله أن يكون هذا الجيل هو جيل التحرير الذي يقودنا نحو أراضينا المحتلة وطرد الاحتلال الإسرائيلي، وقال إننا سنبقى بجوار الطلبة في جميع مراحلهم الدراسية وسنقدم كل ما بوسعنا تقديمه لخدمة الطلبة.