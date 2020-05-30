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روحاني: الحياة لن تعود قريبا إلى ما كانت عليه قبل "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:05 - 30 مايو 2020
حسن روحاني حسن روحاني
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت 30/5/2020 ان الحياة في البلاد لن تعود قريبا إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني إلى أنه تقرر إعادة فتح المساجد في كافة أنحاء البلاد.

وبين روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "على المواطنين نقل جزء من حياتهم إلى الفضاء الافتراضي لمدة طويلة".

ودعا الرئيس روحاني المواطنين إلى التقيد أكثر بالبروتوكولات الصحية، مشيرا إلى أن بعض الأقاليم الإيرانية لا تزال في وضع صحي حاد.

وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران 146668، وإجمالي الوفيات 7677.

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