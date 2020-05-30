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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:14 - 30 مايو 2020
الليرة السورية مقابل الدولار الليرة السورية مقابل الدولار
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أسعار العملات في سوريا في السوق السوداء والبنك المركزي اليوم السبت 30/5/2020

تترنح أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في السوق السوداء والبنك المركزي، اليوم السبت 30/5/2020، في ظل إجراءات اتخذتها حكومة النظام للحد من انهيار العملة المحلية.

وقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 1820-1840 ليرة سورية .

سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 30/5/2020

ويتابع السوريون بشغف سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، خاصة مع تعرضها لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.2020

يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير في ظل الأزمة التي يعيشها على مدار 10 سنوات وبذلك أثر الانهيار الاقتصادي والحرب في سوريا والأزمات السياسية المتراكمة على العملة المحلية وعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار وعلى اسعار العملات في سوريا مقابل الليرة السورية وبذلك سيوفر موقع تركيا بالعربي تقرير اقتصادي مفصل عن سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء وذلك حسب الاتي:

أسعار الدولار في سوريا السبت 30/5/2020مقابل الليرة السورية

بينما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث شهدت البنوك في سوريا حالة من الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واسعار العملات في سوريا

ويمكن للمتابع الآن معرفة كيف جاءت أسعار العملات بشكل عام في سوريا في البنوك والمصرف المركزي السوري، وذلك من خلال الجدول التالي:

أسعار الصرف في دمشق

2020/5/29 13:33             شراء   مبيع   الفرق

 دولار (USD):            1820 1840

0.00%

 يورو (EUR):            2022 2050

0.54%

 ليرة تركية (TRY):        265  270

0.00%

 جنيه مصري (EGP):            114  117

0.00%

 ريال سعودي (SAR):            481  489

0.00%

 دينار أردني (JOD):             2568 2604

0.00%

 درهم إماراتي (AED):            493  501

0.00%

 ريال قطري (QAR):             497  505

0.00%

 دينار بحريني (BHD):           4830 4903

0.00%

 دينار ليبي (LYD):        1304 1324

0.00%

 دينار كويتي (KWD):            5836 5925

0.00%

 ريال عماني (OMR):            4723 4795

0.00%

 جنيه استرليني (GBP):           2233 2268

0.13%

 كرون سويدي (SEK):           190  195

0.52%

 دولار كندي (CAD):             1316 1339

0.07%

 كرون نرويجي (NOK):          185  190

1.06%

 كرون دينماركي (DKK):         269  275

0.36%

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