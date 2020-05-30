الاحتجاجات تغلق "البيت الأبيض"

أكدت وكالة "يو إس إيه توداي" الاميركية عن اغلاق مبنى البيت الأبيض ، بسبب الاحتجاجات التي وصلت الى العاصمة واشنطن بعد بسبب مقتل الاميركي جورج فلويد

وقال جهاز الأمن السري الأميركي أن الاحتجاجات بسبب مقتل الاميركي جورج فلويد وصلت إلى العاصمة واشنطن، ما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض.

وبينت وكالة يو إس إيه توداي" الأميركية الى انه تم إغلاق أبواب غرف الإحاطة في البيت الأبيض، حيث توجد مكاتب للصحفيين، في حين منع ضباط جهاز الأمن السري أي شخص من الاقتراب إلى مبنى البيت الأبيض.

ويشار الى ان الاحتجاجات بدأت يوم مقتل المواطن الاميركي جورج فلويد، وهو أسود البشرة، قد توفي الجمعة الماضية خلال عملية توقيف عنيفة من طرف رجال الشرطة في ولاية مينيسوتا الاميركية، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفرضت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية حظر تجوّل لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد احتجاجات أعقبت مقتل المواطن فلويد.