طالع سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 30/5/2020 مقابل الليرة

يتابع السوريون بشكل يومي أسعار الذهب في بلادهم وخاصة في ظل الاقبال الكبير عليها خلال هذه الأيام مع بداية فصل الصيف وإقبال العشرات على الزواج وشراء الذهب .

وجاء سعر الذهب اليوم السبت 30/5/2020 ، مقابل الليرة عيار 24 حيث بلغ بالليرة السورية 28,534 ليرة ، وبلغ السعر بالدولار $55.62.

ويتأثر سعر الذهب يومياً بالظروف المحيطة بعد تأثر كل شيء في العالم بالوضع الراهن وهي جائحة كورونا التي جعلت العالم كله في حالة من الترقب والخوف ، حيث جاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 30/5/2020 ، على النحو التالي :

على الرغم من كون سعر الذهب في العالم انخفض بشكل تدريجي نوعًا ما، إلا أن الوضع في سوريا مقلق للغاية، فالذهب يواصل ارتفاعه حتى هذه اللحظة، وهذا ما جعل الحكومة تنزل إلى الأسواق وتراقب المحلات، وتفرض الكثير من القرارات حتى تتخلص من هذه الأزمة.

سعر الذهب في سوريا

جدير بالذكر أن الذهب الأصفر هو ذهب خالص، ويكون أغلى في سعره عن الذهب الآخر الذي يدخل فيه الكثير من المعادن الأخرى التي تفقده من قيمته في بعض الأحيان، والعمل في الذهب وتشكيله يجعل هناك نسبة من المصنعية، وهذه النسبة تختلف من بائع لآخر، بالإضافة إلى كون الأسعار تختلف من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب في سوريا

ويمكن ان تتابع أسعار الذهب في سوريا لحظة بلحظة ، فهناك تحديث مستمر لسعر الذهب على الفور، ويساعدك هذا في التعرف على سعر الذهب حين تعرضه لأي نوع من الانخفاض أو الارتفاع.

وفيما يلي سعر صرف الذهب في سوريا اليوم السبت 30/5/2020 على النحو التالي :



