بعد تسمم طفل: اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس بغزة

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم السبت 30/5/2020، أن جميع منتجات مصانع الشيبس في قطاع غزة سليمة وحسب المواصفات الفلسطينية.

وذكرت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها ، أن طواقم الوزارة ومباحث التموين ووزارة الصحة تابعت منذ اللحظة الأولى شكوى والد طفل اشترى شيبس من أحد المحال التجارية في شمال قطاع غزة وحصلت معه مضاعفات صحية بعد تناوله الشيبس ، مشيرة إلى أنه فتح تحقيق في الحادثة وشكل لجنة تحقيق وننتظر النتائج النهائية لعمل وتقرير اللجنة.

وأوضحت أن طواقم الوزارة توجهت منذ اللحظة الأولى للمحل الذي اشترى منه الطفل الشيبس وفحصت عينات منه وتبين ان تاريخ الانتاج هو 15/4/2020

ووفقاً للوزارة، فقد تم فتح أكياس من المنتج وتبين سلامتها جميعا، كما وأكد صاحب المحل عدم وجود شكوى من نوعية هذا الشيبس من قبل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن طواقم الوزارة توجهت الى المصنع المحلي وعاينت خطوط الانتاج والمواد الخام وعينات من المنتج وكانت النتائج جيدة ولم تظهر أي مشكلة.

ولفت البيان إلى أن الطفل غادر المستشفى بعد ربع ساعة من تلقيه العلاج.

وأكدت الوزارة، أن صحة المواطن خط أحمر وأن كل الجهد المبذول من طواقم التفتيش على جميع المصانع الغذائية أو الأسواق الشعبية إنما هو للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، مشددةً أنها لن تتوالى في اتخاذ أي إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وطمأنت الوزارة المواطنين في قطاع غزة بأن منتجات مصانع الشيبس جيدة وسليمة ولا داعي للقلق، داعية إلى عدم الالتفات الى الشائعات ومحاولة النيل من منتجاتنا الوطنية والمحلية.