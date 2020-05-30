القيادي شهاب يعرب عن فخره بطلاب التوجيهي الذين يتقدمون للامتحانات في ظروف قاسية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب اليوم السبت 30/5/2020، أن الشعب الفلسطيني يفخر بأبنائه طلبة الثانوية العامة، الذين يكتبون بأيديهم مستقبلاً جديداً رغم كل الظروف الصعبة والقاسية ويتغلبون على الحصار والعدوان والارهاب والوباء.

وقال شهاب في تغريدة على فيسبوك: "أبناؤنا وبناتنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة ((التوجيهي)) يتوجهون إلى قاعات الامتحانات النهائية بكل ثقة وعزيمة واقتدار".

وحيا شهاب طلاب التوجيهي، مضيفاً:"نسأل الله لهم التوفيق والسداد والرشاد ، اللهم اشرح صدورهم واكتب لهم الخير، اللهم أنر بصيرتهم وسدد رأيهم وكن لهم عونا معينا".

كما قدم شكره للطواقم التعليمية والشرطة الذين يسخرون كل جهدهم لإنجاح وتسهيل الاختبارات.