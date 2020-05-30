المظاهرات تتوسع في الولايات المتحدة

امتدت المظاهرات الامريكية فجر اليوم السبت 30/5/2020، في مدينة "مينيابوليس" الامريكية، التي لم تخضع لحظر تجوّل وفقا لما أعلنت عنه السّلطات، بعد امتداد الاحتجاجات الى كبريات المدن الأميركيّة الأخرى.

التظاهرات اندلعت احتجاجًا على مقتل مواطن أسود يدعى جورج فلويد برصاص الشرطة بعد توقيفه، واستخدامها العنف في ذلك.

ولم ينجح اتهام الشرطي قاتل فلويد بـ"القتل غير المتعمّد" في تهدئة المتظاهرين، الذين اصطدموا مع قوات الأمن وسط تحريض من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على استخدام القوّة.

وتظاهر مئات الأشخاص مساء الجمعة خارج البيت الأبيض تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه، بينما ذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ المتظاهرين اقتحموا مقرّ وزارة الماليّة.

وخلال تجمّعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ"العدالة لجورج فلويد"، ملوّحين بشعارات بينها "توقّفوا عن قتلِنا" و"حياة السود مهمّة".

في نيويورك، تجمّع نحو ألف متظاهر للتّنديد بما حصل لفلويد على أيدي الشرطة، بينما تمّ إغلاق طريق سريع في دنفر.

أمّا في لويزفيل بولاية كنتاكي، فنكأ قتل فلويد جراج سكام الولاية، التي شهدت في آذار/مارس مقتل بريونا تايلور، وهي امرأة سوداء قتلتها الشرطة داخل شقّتها، فخرج متظاهرون للمطالبة بالعدالة لها واشتبكوا مع قوات الأمن.