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استئناف الدوام الإداري في الجامعة الإسلامية طيلة الأسبوع المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:11 - 29 مايو 2020
الجامعة الاسلامية الجامعة الاسلامية
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أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة استئناف الدوام الإداري في مختلف الدوائر والعمادات والكليات طيلة أيام الأسبوع المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدوام يبدأ من يوم السبت ٣٠ مايو وحتى الأربعاء٣ يونيو، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

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