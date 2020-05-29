"التربية" تقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في قرية عزون عتمة

قررت وزارة التربية والتعليم إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في قرية عزون عتمة جنوب مدينة قلقيلية، بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وقال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إنه بتعليمات من وزارة الصحة، فقد تقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في قرية عزون عتمة، وسيتم عقد الامتحان للطلبة وعددهم 35 طالبا وطالبة، في نهاية شهر حزيران/يونيو أو خلال دورة شهر آب/أغسطس.

وأضاف "بالنسبة لطلبة قريتي سنيريا وبيت أمين المجاورتين للقرية، فانه سيتم فتح قاعة الامتحانات في قرية سنيريا، وإتاحة الفرصة لطلبة قرية بيت أمين، للتقدم للامتحان فيها كما كان مخططا، وضمن الإجراءات الصحية".

وكان محافظ قلقيلية أعلن إغلاق قرى "عزون عتمة، وبيت أمين، وسنيريا"، جنوب قلقيلية، بعد إعلان تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في المحافظة معظمها من قرية عزون عتمة.