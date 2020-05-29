مصر: 100 ألف نقطة بيع جديدة لتنشيط عمليات السداد الإلكتروني

أعلن البنك المركزي المصري، عن مبادرة لتنشيط عمليات السداد الإلكتروني ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، مخططا لذلك بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أنه سيتم توزيع النقاط جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وتتوسع البنوك في التعامل مع المتاجر المختلفة لنشر معاملات دفع المشتريات إلكترونيا عبر ماكينات (POS) تنفيذا لتعليمات البنك المركزي للحد من تداول الكاش لتقليل عدوى فيروس كورونا.

وتدرج البنوك على كارت الحساب الشخصي للخصم المباشر (دبت) خدمة الشراء إلكترونيا بواسطة ماكينات (POS) من المتاجر المختلفة مثل المولات التجارية، والسوبر ماركت، ومحال بيع الأجهزة الكهربائية وغير ذلك بدون احتساب أي عمولة.

وهذه حدود الشراء اليومي إلكترونيا من المتاجر التي لديها ماكينة (POS) باستخدام كارت الحساب الشخصي للخصم المباشر (دبت) في 11 بنك:

1 - بنك CIB: حد الشراء اليومي من المتاجر 45 ألف جنيه.

2 – بنك HSBC: حد الشراء اليومي 50 ألف جنيه.

3 – بنك QNB: يتوحد حد المشتريات من المتاجر بقيمة 150 ألف جنيه على جنيه الكروت (كلاسيك)، و(جولد)، و(بلاتينيوم).

4 - بنك SAIB: لا يضع حدا أقصى على المشتريات اليومية من المتاجر حسب رصيد الكارت.

5 - بنك بلوم: 50 ألف جنيه حد المشتريات اليومية من المتاجر.

6 - الإمارات دبي الوطني: يتراوح حد الشراء اليومي من المتاجر بين 50 ألف جنيه على كارت (ستاندرد)، و250 ألف جنيه على كارت (تيتانيوم)، و350 ألف جنيه على كارت (بلاتينيوم).

7 - بنك أبوظبي الأول: يتراوح حد المشتريات من المتاجر بين 20 ألف جنيه على كارت (الكلاسيك)، و80 ألف جنيه على كارت (بلاتينيوم).

8 - البنك العربي الأفريقي الدولي: 100 ألف جنيه حد المشتريات اليومي من المتاجر.

9 - بنك الإسكندرية : 100 ألف جنيه الحد اليومي للمشتريات من المتاجر.

10 - بنك مصر: لا يضع حدودا على المشتريات يوميا ويربطها بالرصيد ويتيح 100 معاملة يومية.

11 – بنك القاهرة: 15 ألف جنيه حد المشتريات اليومي بشرط لايزيد عن 300 ألف جنيه في الشهر.

وكان البنك المركزي المصري قد وجه البنوك في مارس/آذار الماضي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع (POS) على غرار قرار إلغاء العمولات من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة الإجراءات السريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا".