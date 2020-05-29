يترقب المواطنون في قطاع غزة والمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار صدور رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020 .

يشار إلى أن وزارتا التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات تقومان بتفعيل رابط الفحص الخاص بمنحة 100 دولار القطرية لشهر 5 مايو/أيار بعد وصول السفير القطري محمد العمادي والإعلان عن صرف المنحة القطرية 100 دولار على وسائل الاعلام.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/أيار 2020

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020، الذي يحظى باهتمام كبير لدى المواطنين خاصة المستفيدين منهم.



رابط فحص منحة 100 دولار القطرية شهر 5

وقد جرى تسليم المساعدات القطرية لـ 100 ألف مستفيد وفق آليات محددة تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد_19).

يُشار إلى أن قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة منذ عام 2007.

واستفاد من المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 5 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية.

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