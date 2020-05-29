توقعات بوصول عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 123 خلال شهر

توقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وصول حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 123 ألف حالة بحلول 20 يونيو.

وبحسب التقييم الذي أصدرته المراكز اليوم الجمعة، للسيناريوهات المحتملة لزيادة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، يقام على توقعات منفصلة لأكثر من 12 معهدا وفريق علمي، يشير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة سيرتفع بحلول 20 يونيو إلى 123 ألف شخص مع إمكانية أن يتراوح من 115400 إلى 134800.

وقالت المراكز الأمريكية: "تشير التوقعات الوطنية العامة هذا الأسبوع إلى استمرار تراجع وتيرة ارتفاع الوفيات جراء COVID-19. إلا أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب COVID-19 سيتجاوز، على الأرجح، مستوى 115000 حالة بحلول 20 يونيو".

وتوقعت المراكز الأمريكية، في تقييمها السابق، أن يصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 110000 حالة بحلول 13 يونيو.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستوى 100000 حالة.

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكينز للطب المعني بمتابعة تطورات الجائحة في البلاد إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 1722419 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 101698 وفاة، بينما تقول بيانات موقع "Worldometers" للإحصائيات إنه تم رصد 1771631 إصابة بينها 103418 وفاة.

وسبق أن أطلقت السلطات الأمريكية عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية في مجموعة من الولايات بينما تستعد أخرى للتخفيف من إجراءاتها الاحترازية.