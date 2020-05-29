السعودية: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لفيروس كورونا

أعلنت الصحة السعودية، البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع، اليوم الجمعة، لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وذلك في مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى.

وقالت الوزارة في بيان صفحي، إن"الخطوة ستنفذ بعد ذلك في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، ثم تليها باقي المناطق".

وأكدت، أن العملية تأتي تواصلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت، على أن "المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن، بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية".

ونوهت الوزارة إلى أنه "سيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي)".