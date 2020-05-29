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تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:57 - 29 مايو 2020
اوربت اوربت
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يبحث الكثيون عن كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات، حيث يسعى الناس لملء وقت الفراغ الذي أجبرهم عليه انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حول العالم.

وفي جمهورية مصر العربية، وتأتي مجموعة قنوات orbit لتملأ فراغ العزل المنزلي الإجباري.

نقدم لكم قنوات orpit المفتوحة على النايل سات وهي باقة قنوات مجانية غير مشفرة تتكون من العديد من القنوات المتنوعة.

كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات
تردد قناة orbit movies:
التردد 11411
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي

هذا التردد يتيح لكم القنوات التالية:

تردد قناة Orpit اليوم
تردد قناة Orpit دراما
تردد قناة Orpit سينما
تردد قناة Orpit حكايات

 

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