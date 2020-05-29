رابط و خطوات التسجيل في المرحلة الثانية للعمالة الغير منتظمة

يبحث الكثيرون عن رابط و خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة في وزارة القوى العاملة المصرية.

نقدم لكم خطوات ورابط التسجيل في العمالة الغير منتظمة المرحلة الثانية ، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة ، حيث يُمكن من خلاله التسجيل في منحة ال500 جنية التي تقوم بصرفها الوزارة للأسر المواطنين المتضررين من جائحة كورونا كوفيد 19، وبالتزامن مع ذلك، يبحث العديد من المواطنين في مصر مختلف المحافظات، عن موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في المنحة لتلقي الدعم المادي لمدة ثلاث أشهر كل شهر يتم صرف 500 جنيه للمواطنين تيسيرا للحالات الطارئ ومواجهة الكورونا فيروس.

حيث يحصل كل فرد من متقدمي الى التسجيل في العمالة الغير منتظمة الدفعة الثانية من وزارة القوى العاملة 2020 في مرحلتها الثانية، على مبلغ قدر بـ 1500 جنيه، يتم صرفها على ثلاث أشهر كل 30 يوم يتم صرف 500 جنيه له، ويقوم بصرفها من البريد في القرية، حسب تعليمات القوى العاملة.

وكانت محمد سعفان وزير القوي العاملة، أكد في تصريحات سابقة، أنه بحمد الله، تم الانتهاء من صرف المرحلة الأولى من العمالة الغير منتظمة، أما عن الدفعة الثانية فقال أنها يتم صرفها عبر مكاتب البريد المصري.

ومن خلال هذا الرابط ، سيتم نقلك إلى موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني لـ التسجيل في العمالة الغير منتظمة المرحلة الثانية ، وعند الدخول يتم اختيار العمالة الغير منتظمة، ثم يتم ملئ كافة البيانات المطلوبة منك لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وتتمثل في: رقم الهاتف، الرقم القومي، العنوان، وغيره.

للوصول الى رابط التسجيل اضغد هنا