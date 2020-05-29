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بيانات امريكية مفاجئة تهوي بأسعار النفط اليوم الجمعة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:27 - 29 مايو 2020
ارتفاع اسعار النفط اليوم ارتفاع اسعار النفط اليوم
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أدى صدور بيانات رسمية مفاجئة عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة الى انخفاض أسعار النفط.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات من تراجع الطلب مع زيادة في المعروض، حيث وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.60% إلى 33.17 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" فهبطت بنسبة 0.62% إلى 35.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية فقد ارتفع مخزون الخام بمقدار 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو الجاري إلى 534.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 1.9 مليون برميل.

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