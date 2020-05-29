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اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:10 - 29 مايو 2020
الذهب في السعودية الذهب في السعودية
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واصلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعها اليوم الجمعة، بعدما تعافت أمس ولامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا نتيجة تصاعد التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة، وضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.

وارتفع سعر الذهب الجرام عيار 24 في المملكة إلى 207.64 ريال (نحو 55.37 دولار)، مقابل  207.26 ريال (نحو 55.27 دولار) أمس الخميس.

وعن سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فقد ارتفع إلى  181.68 ريال (نحو 48.45 دولا، مقابل 181.35 ريال (نحو 48.36 دولار)

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 سعر 190.33 ريال ( نحو 50.76 دولار)، وعيار 18 سجل 155.73(نحو 41.53 دولار)، وعيار 14 وصل إلى 121.12 ريال(نحو 32.30 دولار).

وتعافت أسعار الذهب، الخميس، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد شقاق بين واشنطن وبكين بشأن هونج كونج، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.

 

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