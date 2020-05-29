كوخافي: عمليات البحث عن منفذ عملية يعبد متواصلة

اكد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي مساء امس الخميس إن جهود البحث عن منفذ عملية يعبد التي وقعت قبل أكثر من أسبوعين متواصلة وعلى مدار الساعة.



وأضاف كوخافي خلال زيارة لمنزل عائلة الجندي الذي قتل في العملية عبر إلقاء طوبة على رأسه بأن جهود البحث عن المنفذ متواصلة وأنه سيبشر والد الجندي القتيل بالوصول للمهاجم عبر الهاتف.



في حين رافق كوخافي خلال الزيارة كلاً من قائد لواء جولاني وقائد وحدة الاستطلاع الخاصة في اللواء وهي ذات الوحدة التي انتمى الجندي القتيل إليها.



وقتل الجندي "عاميت بن يغال" بداية شهر أيار الجاري بعد إلقاء "طوبة" على رأسه خلال عملية اقتحام لجيش الإحتلال لبلدة يعبد بقضاء جنين ما تسبب بمصرعه بعد وقت قصير.