احدث تردد قناة لنا LANA TV السورية الفضائية 2020

اضبط تردد قناة لنا LANA TV السورية الفضائية 2020 على نايل سات، واستقبله على شاشة تلفازك بكل سهولة لمشاهدة برامج قناة لنا السورية، حيث ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة على تردد القناة.

ويتصدر تردد قناة لنا LANA TV السورية 2020، على محركات بحث جوجل، وذلك لتنوع البرامج والأفلام على القناة إلى جانب الجودة العالية والدقة العالية والمحتوى المميز الذي تقدمه القناة.

وتمكنت قناة لنا السورية، جذب مئات الالاف من المشاهدات في وقت قصير، نظرًا للمسلسلات المتنوعة والبرامج الهادفة والمميز التي توفر القناة لهما مساحة واسعة من العرض، لذلك حققت عوائد مشاهدات كبيرة عليهما.

ويواصل موقع "فلسطين اليوم الاخباري" تقديم جميع الترددات القنوات الفضائية العربية والمحلية، وفي هذا التقرير نقدم لمتابعينا الكرام تردد قناة لنا LANA TV السورية 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعربا سات.

وحققت قناة لنا السورية نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السوريةـ، بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة على شاشتها المفضلة والرائدة.

وتبث قناة لنا السورية أعملها على مدار 24 ساعة، وهو ما دفع المشاهدين لمتابعة برامجها المتنوعة على مدار الساعة، لذلك سجلت نسبة عالية من المشاهدات.

أبرز برامج قناة لنا السورية LANA TV 2020 :

وفي هذا التقرير نقدم لكم أهم وأبرز برامج ومسلسلات قناة لنا السورية 2020:

برنامج من البابوج للطربوش

برنامج الرأي العام

برنامج لازم نحكي

برامج حكايتي

برنامج ما ورد

تردد قناة لنا السورية lana tv hd على القمر الصناعي نايل سات :

ونقدم لكم أدناه في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تردد قناة لنا السورية lana tv hd على القمر الصناعي نايل سات والجديد :

اولاً: تردد قناة لنا بلس lana plus/ نايل سات:

التردد: 12226 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي H

ثانيًا : تردد قناة لنا السورية lana tv/ نايل سات:

التردد : 12360 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب : رأسي v

ثالثًا: تردد قناة lana tv hd / نايل سات:

التردد 11373 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب : أفقي H

وهنا نصل بكم في نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حول تردد قناة لنا السورية، وسنرفق لكم في مقالات أحدث الترددات للقنوات الفضائية في موقعنا.